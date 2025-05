Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250511- 0503 Frankfurt- Nieder-Eschbach: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Freitagmittag (9. Mai 2025) ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und dessen Sozius schwer verletzt wurden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt eine 39- jährige Autofahrerin an einer roten Ampel in der Homburger Landstraße Ecke Berner Straße, um nachfolgend nach links in die Berner Straße abzubiegen. Hinter ihr hielten zu diesem Zeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen.

Nachdem die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die 39- Jährige nach links in Richtung der Berner Straße.

Zur selben Zeit näherte sich in selber Richtung auf der Homburger Landstraße der 30- jährige Motorradfahrer mit seiner 25- jährigen Begleiterin.

Er lenkte vermutlich viel zu schnell in den Gegenverkehr der Homburger Landstraße, um links an den wartenden, bzw. anfahrenden Fahrzeugen vorbeizuziehen und prallte in die abbiegende Autofahrerin hinein.

Das Motorrad wurde nach links gegen eine Mauer geschleudert, der 30- jährige Motorradfahrer und die 25- jährige Mitfahrende kamen auf dem Gehweg zum Liegen.

Beide wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Motorrad und Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

