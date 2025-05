POL-F: 250510- 0501 Frankfurt- Allerheiligenviertel: Drogenfund

Frankfurt (ots) - (ma) Am Freitagabend (9. Mai 2025) nahm die Polizei einen jungen Mann fest, der zuvor einen Wolkenkratzer erklommen hatte. Über den Notruf der Polizei erging gegen 18:00 Uhr die Mitteilung, dass eine Person an der Außenfassade eines 200 Meter hohen Wolkenkratzers in der Mainzer Landstraße heraufklettere. Die Person befand sich, ohne jegliche ...

