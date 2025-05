POL-F: 250509 - 0498 Frankfurt - Nied: Gemeinsame Kontrollmaßnahmen mit der Stadtpolizei und der Steuerfahndung in Frankfurt Nied

Frankfurt (ots) - (ma) Mit einem aktuelleren Lichtbild suchen die Ermittler in Offenbach weiterhin nach der 40 Jahre alten Jennifer Kara. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6030203 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen Pressestelle-Spessartring61 63071 Offenbach am Main Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle ...

mehr