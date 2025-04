Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Frau von Pferd gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 3

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6005490 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6005561), verunfallte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr eine 47-jährige Reiterin mit ihrem Pferd, als sie mit diesem auf dem Buchwaldweg in Richtung Dilsberg unterwegs war. Nach dem Sturz, der sich aus unklarer Ursache auf einem Schotterweg ereignete, wurde die Frau mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat den Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell