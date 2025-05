Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250509 - 0495 Frankfurt-Flughafen: Linienbus in Vollbrand

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (8. Mai 2025) kam es am Flughafen zu einem Vollbrand eines Linienbusses.

Gegen 19:55 Uhr meldeten Zollbeamte einen Fahrzeugbrand auf der Ellis Road Höhe Tor 2. Nach aktuellen Erkenntnissen nahm die 54-jährige Busfahrerin während der Fahrt starken Brandgeruch wahr, parkte daraufhin den Linienbus am Fahrbahnrand ab und evakuierte diesen. Kurz darauf stand der Bus in Vollbrand. Alle Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und sich anschließenden Reinigungsarbeiten an der Brandstelle musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Nach aktuellen Ermittlungen ging der Brand von einem technischen Defekt aus.

