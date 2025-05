Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250509- 0494 Frankfurt- Sachsenhausen: Mit Pfefferpistole ins Gesicht geschossen- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits im März dieses Jahres kam es im Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen zu einem folgenschweren Angriff auf einen jungen Mann. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Samstag (22. März 2025), gegen 05:40 Uhr, hielt sich der 22- Jährige in der Paradiesgasse im Kneipenviertel auf, bzw. lief in Richtung Südbahnhof.

Hier sprachen ihn drei junge Männer an und fragten nach einer Zigarette. Der 22- Jährige holte seine Zigarettenpackung heraus, um diesem Wunsch nachzukommen. Unvermittelt riss einer der Männer ihm die Packung aus der Hand. Auf Nachfrage des 22-jährigen Mannes, was das solle, zog derselbe Mann vermutlich eine Pfefferpistole und schoss ihm unvermittelt ins Gesicht.

Der 22- jährige Mann wurde hierdurch schwer im Gesicht und an den Augen verletzt.

Die drei jungen Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Eine genaue Beschreibung des Täters, bzw. seiner beiden Begleiter liegt nicht vor. Alle drei sollen jung, evtl. Anfang 20 gewesen sein und einen dunkleren Hautteint gehabt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas zum Sachverhalt sagen können, da sie den Vorfall an sich gesehen haben oder durch ein Knallgeräusch im angegebenen Zeitraum im Bereich des Paradiesplatzes auf die Situation aufmerksam geworden sind, sich beim 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069- 755 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

