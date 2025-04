Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen zwei Jeeps - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei über Nacht geparkte Jeeps. Dabei handelte es sich um einen weißen Jeep vom Typ Wrangler Unlimited, welcher in der Zedernstraße geparkt war sowie um einen grauen Jeep vom Typ Grand Cherokee, welcher in der Birkenstraße stand. Wie die unbekannte Täterschaft in die Fahrzeuge einbrach und diese entwendetet, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in diesem Bereich, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Dies gilt ebenfalls für Zeugen, denen die oben beschriebenen Fahrzeuge in der Tatnacht in oder außerhalb von Heddesheim begegnet sind.

Die Kriminalpolizei rät generell zum Schutz vor Autodiebstahl zu mechanischen oder elektronischen Zusatzsicherungen sowie der Verwendung einer gesonderten Ortungsmöglichkeit, insbesondere bei hochwertigen Fahrzeugen.

Weitere Informationen wie Sie sich gegen den Diebstahl Ihres Kraftfahrzeugs schützen können, finden sie auch online:https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell