Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:05 Uhr befuhr die 21-jährige Autofahrerin die L 524 von Eberbach kommend in Richtung Unterdielbach. Als sie nach einer scharfen Rechtskurve in eine gleich anschließende Linkskurve fuhr, kam ihr ein rücksichtsloser Autofahrer eines mintgrünen, älteren Fahrzeugs (vermutlich ein Van) auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Dieser überholte zu diesem Zeitpunkt in der unübersichtlichen Kurve einen bislang unbekannten Motorradfahrer.

Die 21-jährige Autofahrerin reagierte schnell und leitete unmittelbar eine Gefahrenbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der rücksichtslose Fahrer scherte vor dem Motorradfahrer auf seinen Fahrstreifen ein und setzte unbeeindruckt seine Fahrt in Richtung Eberbach fort.

Gegen den unbekannten Fahrer oder die Fahrerin wurden nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Straßenverkehrsgefährdung durch das Polizeirevier Eberbach aufgenommen.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise der/des Unbekannten gefährdet wurden und Zeugen, insbesondere der überholte Motorradfahrer, die den Vorfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zum Fahrer des mintgrünen Fahrzeugs/Vans und seines Fahrverhaltens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

