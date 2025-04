Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 2

Neckargemünd (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf einen Brandausbruch in einem Nebengebäude eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Franz Vollmer. Nachderzeitigem Ermittlungsstand wurde dieses als Garage/Carport und Abstellplatz genutzt. Hier geriet ein zum Zeitpunkt des Brandausbruchs betriebener Gasgrill aus bislang unbekannter Ursache in Brand und griff auf die Holzkonstruktion über. Im Weiteren wurden ein dort untergestellten Porsche, Fahrräder und sonstige dort abgestellte Gerätschaften beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd, die mit 42 Mann vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, löschen und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Jedoch wurde die angrenzende Giebelwand erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Sechs im Wohnanwesen befindliche Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, so dass niemand verletzt wurde. Der Gebäudeschaden wird mit ca. 70 000,- Euro beziffert. Der Schaden am Pkw, den Fahrrädern und den sonstigen Gegenständen beläuft sich auf ca. 100 000,- Euro. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Neckargemünd hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell