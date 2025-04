POL-MA: Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Garage in Brand geraten - PM 1

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Hockenheim zwei geparkte Autos und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte war kurz nach 1 Uhr in der Bürgermeister-Hund-Straße in Richtung ...

mehr