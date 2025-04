Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Hockenheim zwei geparkte Autos und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war kurz nach 1 Uhr in der Bürgermeister-Hund-Straße in Richtung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße unterwegs. Dabei stieß er beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW und schob diesen auf einen davor abgestellten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt fast 5.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter.

Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Opel Zafira gehandelt haben. Näheres hierzu ist nicht bekannt.

Weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

