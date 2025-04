Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmittag auf der A 6 bei Sinsheim und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war gegen 12.45 Uhr auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim wechselte er unachtsam auf die mittlere Fahrspur. Ein dort fahrender 58-jähriger BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, stieß dabei aber mit dem Citroën eines 49-Jährigen zusammen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon.

Am BMW und am Citroën entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Walldorf, Tel.: 06221/35826-0 zu melden.

