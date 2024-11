Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am 10.11.2024 um ca. 08:59 Uhr zu einem Brandeinsatz in einem Krankenhaus im Gelsenkirchener Süden gerufen. Daraufhin wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte wurde ein gelöschtes Patientenzimmer und eine verrauchte Station vorgefunden. Der Brand wurde durch das beherzte Eingreifen des Personals gelöscht und die Station war bereits geräumt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Daher musste die Feuerwehr nur noch Lüftungsmaßnahmen durchführen. Andere Stationen des Krankenhauses waren nicht betroffen und zu keiner Zeit gefährdet. Es wurden drei Personen zur Abklärung in die Notaufnahme verbracht, ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen waren vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

