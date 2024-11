Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand auf der Bulmker Straße - Drei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend um 21:12 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Kellerbrand auf der Bulmker Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass dichter Rauch aus dem Keller eines zweigeschossigen Wohnhauses drang. Aufgrund der Gefahr wurden das Gebäude umgehend geräumt. Insgesamt drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die Brandbekämpfung erfolgte durch einen Atemschutztrupp, der den Brandherd schnell lokalisierten und löschten. Ein weiterer Trupp kontrollierte derweil das Treppenhaus und sorgte für den Rauchabzug. Bei dem Brandgut im Keller handelte sich um Unrat, der in Flammen stand. Zur Entrauchung des Gebäudes kam ein Lüfter zum Einsatz. Nach knapp 2 Stunden war der Einsatz beendet, und die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell