Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau im Wald mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen ging eine 59-jährige Frau mit ihrem Hund im Käfertaler Wald spazieren. Gegen 08:45 Uhr lief sie auf einem Waldweg zwischen der Autobahn und dem Weinheimer Weg, als plötzlich ein Mann aus dem Wald trat. In der Hand hielt er ein Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von 25 cm. Der Unbekannte sagte nichts, kam aber bedrohlich näher und richtete die Messerspitze auf die Frau. Daraufhin reagierte der Hund der 59-Jährigen. Zunächst bellte er, dann biss er den Mann in den Arm. Der unbekannte Mann flüchtete anschließend wieder in den Wald und entfernte sich in Richtung Karlstern.

Der Tatverdächtige wird als 30 bis 40 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine Glatze und eine kompakte Statur. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Er hatte ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Während der Tat blieb der Mann stumm. Bei dem Messer handelt es sich mutmaßlich um ein breites Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 25 cm. Der Polizeiposten Mannheim-Schönau nahm die Ermittlungen wegen Bedrohung auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 77323-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell