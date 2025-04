Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall mit mehreren Leichtverletzten

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Am Dienstagmittag kam ein LKW-Fahrer auf der BAB 6 von der Spur ab und verursachte so zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim einen Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs, als er gegen 12:30 Uhr, mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit, mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen geriet. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin, die dort unterwegs war, musste ausweichen. Ihr Auto geriet dadurch ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und prallte schließlich mit dem Heck in die rechte Schutzplanke. Da sich der LKW und das Auto bei dem Vorfall nicht berührten, wurde lediglich der BMW in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die 18-Jährige und zwei Mitfahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Eine akute Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf übernahm die weiteren Unfallermittlungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell