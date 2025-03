Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (13.03.2025) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Beamte der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 20:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Langeneßallee alarmiert. Die Einsatzkräfte ...

mehr