POL-HL: HL - St. Jürgen / Diebstahl von Stühlen aus Mensa - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - In dieser Woche (09.03.2025 - 16.03.2025) finden erneut europaweit Verkehrskontrollen statt, in denen der Schwerpunkt auf der Einhaltung der Gurtpflicht sowie der Verhinderung von Ablenkungen durch z. B. Mobiltelefone liegt. Auch in Lübeck führt die Polizei umfangreiche Kontrollen durch. Am Montag ...

mehr