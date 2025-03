Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz/Brenkenhagen

Unbekannter Mann spricht Kind an - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Montagvormittag (03.03.2025) soll in Brenkenhagen ein unbekannter Mann einen Jungen an der Haustür angesprochen und versucht haben, diesen unter einem Vorwand aus dem Wohnhaus zu locken. Das Kind reagierte geistesgegenwärtig und drohte die Polizei zu rufen. Der Mann soll sich im Anschluss vom Haus entfernt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht aktuell nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 11-jährige Junge am Morgen des 03.03.2025 mit seiner Schwester kurzzeitig allein Zuhause, als ein unbekannter Mann an der Haustür klingelte. Durch ein Sichtfenster sprach der Junge mit dem Mann ohne die Tür zu öffnen. Der Mann gab vor, dass dem Vater etwas zugestoßen sei und er den Jungen zu ihm ins Krankenhaus bringen solle. Die Lüge erkannte der Junge jedoch sofort und drohte dem Mann, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Mann vom Haus und fuhr aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem schwarzen BMW Kombi in Richtung Bentfeld.

Nach Rückkehr der Mutter, alarmierte diese die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach der Person und dem Fahrzeug blieb jedoch erfolglos.

Die Polizei bittet daher um Hinweise von Zeugen, die diese Person oder das Fahrzeug am 03.03.2025 gegen 08:00 Uhr im Bereich der Bentfelder Straße in Brenkenhagen gesehen haben könnten.

Bei der Person soll es sich um einen ca. 20-jährigen, 1,75 m großen und schlanken Mann gehandelt haben, der fließend Hochdeutsch sprach. Dieser sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Die Kapuze des Mannes sei zugezogen gewesen, so dass nur ein kleiner Bereich des Gesichts zu erkennen war. Auffällig sei der Gang des Mannes gewesen, da dessen rechtes Knie bei jedem Schritt nach innen eingeknickte. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um ein neueres Modell eines schwarzen BMW Kombi gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt telefonisch unter der 04561-6150 oder per E-Mail an neustadt.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Zu den Hintergründen der Tat hat die Kriminalpolizei in Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Die Motivlage des Mannes ist derzeit noch unklar. Weitere Fälle in diesem Zusammenhang sind der Polizei bisher nicht bekannt geworden.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps:

- Eltern und Angehörige können ihre Kinder für derartige Situationen altersgerecht sensibilisieren ohne diese dabei zu verängstigen. Wenn die Kinder von bedrückenden Vorfällen berichten, sollte ihnen Vertrauen und Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.

- Mit den Kindern können gemeinsame Verhaltensregeln, wie "ich gehe nie mit einer fremden Person mit und steige in kein fremdes Auto", "ich lasse mich nicht durch Lockangebote beeinflussen" oder "ich erzähle vertrauten Personen davon, wenn ich von einem Fremden angesprochen wurde". Diese Verhaltensweisen sollten regelmäßig in Erinnerung gerufen werden.

- Kindern kann ein selbstbewusstes Verhalten beigebracht werden, indem sie lernen klar "Nein" zu sagen und auch laut sein zu dürfen, wenn sie sich in einer Situation unwohl fühlen. Kinder sollten wissen, wo sie im Notfall Hilfe bekommen, z.B. in einem Geschäft oder auch immer über die 110.

- Soweit möglich, sollten mehrere Kinder zusammen den Weg zur Schule oder zum Sport gehen.

- Sollte es zu einem "Ansprechen" gekommen sein, ist es ratsam als erstes die Polizei zu informieren.

- Altersentsprechend kann mit Kindern auch geübt werden, auf bestimmte Details, wie z.B. Automarken zu achten, um im Verdachtsfall die Situation nachträglich besser beschreiben zu können.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell