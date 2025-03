Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Brand auf Betriebsgelände eines Schrotthandels

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (08.03.2025) kam es auf dem Betriebsgelände eines Schrotthandels in Lübeck Kücknitz zu einem Brandausbruch. Es entstand Sachschaden an zwei Lkw. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:15 Uhr brach auf einem Betriebshof in der Straße "Dampfpfeife" an abgestellten Lkw (MAN) und dessen Sattelauflieger ein Feuer aus. Das betroffene Führerhaus brannte gänzlich aus. Die Flammen griffen auf den Sattelauflieger eines nahegelegen parkenden Lkw (Volvo) über. Auf dem Gespann gerieten Autoaltbatterien in Brand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die untere Wasserbehörde Lübeck traf vor Ort Maßnahmen des Umweltschutzes. Eine professionelle Reinigung möglicher ausgetretener Betriebs- und Gefahrstoffe wurde eingeleitet. Durch Sicherheitseinrichtungen des Betriebsgeländes konnte eine Verunreinigung erfolgreich auf das Betriebsgelände beschränkt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 80.000 Euro. Der Brandort wurde zur Durchführung von Ermittlungen vorübergehend beschlagnahmt.

Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei. Konkrete Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung liegen nach derzeitigem Sachstand nicht vor. Es wird geprüft, ob ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers führte.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell