Garagenbrand

In Grube ist es am Samstagnachmittag (08.03.2025) zu einem Feuer in einer Garage auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich der Brand durch eine heiße Herdplatte. An der Garage entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000EUR.

Gegen 14:00 Uhr ging die Meldung über einen Garagenbrand in der Straße Wicheldorf bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort Flammen am Garagendach sowie eine starke Rauchentwicklung fest. Der 75-jährige Eigentümer des betroffenen Objekts hatte den Brand selbst bemerkt und die Kräfte alarmiert.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Fahrzeug sowie das angrenzende Haus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich die Straße gesperrt und eine Rundfunkdurchsage für die Anwohner geschaltet, die Fenster geschlossen zu halten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines eingeschalteten Elektroherdes aus. An der Garage ist ein Totalschaden entstanden. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000EUR. Verletzt wurde niemand.

