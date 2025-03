Lübeck (ots) - Am Freitagvormittag (07.03.2025) wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Feuers in einem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt Lübeck alarmiert. In einer dortigen Zelle geriet Kleidung in Brand, Gebäudeschaden entstand nicht. Ein 25 Jahre alter Häftling erlitt leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Ereignet hatte sich die ...

