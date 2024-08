Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Sonntagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Sonntag, 04.08.2024 um 22:45 Uhr zu einem ausgelösten CO Warnmelder in einem Wohnhaus in der Straße "Zum Hohen Stein" alarmiert. Der betroffene Kellerbereich wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Messgerät kontrolliert. Da keine erhöhten Messwerte festgestellt werden konnten, wurde die Heizungsanlage vorsorglich abgeschaltet. Der Eigentümer wollte sich mit einer Fachfirma in Verbindung setzen. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde dann um 23:32 Uhr noch zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Von-Behring-Straße alarmiert. Die Person konnte seit einigen nicht erreicht werden, sodass Nachbarn die Rettungskräfte alarmierten. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnungstür durch die betroffene Person selbstständig geöffnet. Für die Feuerwehr waren keine Tätigkeiten erforderlich und der Einsatz wurde nach 25 Minuten abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell