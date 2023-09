Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressemeldung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei, sowie der Polizei des Märkischen Kreises - Aufgefundene tote Frau in der Iserlohner Innenstadt führt zu Festnahme mit SEK-Einsatz

Märkischer Kreis - Hagen (ots)

In den Morgenstunden des 27.09.2023 fanden zwei Jugendliche in der Iserlohner Innenstadt, in der Straße Poth, eine leblose 57-jährige Frau auf, die dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist. Die Situation ließ auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Hagener Polizei richtete eine Mordkommission ein. Sofortige Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei führten zu der Wohnanschrift eines 29-Jährigen. Da eine Gefährdung der Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinheiten angefordert. Die Einsatzkräfte des SEK drangen nach großräumiger Absperrung der umliegenden Straßen in die Wohnung des Waffenbesitzers vor. Bei der Festnahme wurde der 29-jährige Tatverdächtige im Rahmen des Zugriffs verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei Hagen haben die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

