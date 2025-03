Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh

Brand im Außenbereich eines Einkaufszentrums

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (09.03.2025) geriet ein Pfandlager im Außenbereich eines Einkaufszentrums in Lübeck Buntekuh aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:15 Uhr wurden brennende Paletten in einem Pfandlager eines Einkaufzentrums in der Straße "Herrenholz" gemeldet. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr standen sowohl Paletten als auch Getränkekisten und Pfandgut, welches auf einem umzäunten Gelände gelagert war, in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Das Pfandlager liegt abgesetzt, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 8.000 Euro. Der Brandort wurde zur Durchführung spurensichernder Maßnahmen beschlagnahmt. Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell