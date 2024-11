Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pizza-Auto gestohlen, Insassen flüchten bei Kontrolle zu Fuß, eine Festnahme

Hamm-Herringen (ots)

Ein Fiat Panda wurde am Freitag, 15. November gegen 19:35 Uhr auf der Fritz-Husemann-Straße in Hamm-Herringen entwendet. Der Fahrzeugführer, ein Mitarbeiter einer dortigen Pizzeria, hatte das Fahrzeug kurzzeitig mit steckendem Fahrzeugschlüssel vor der Pizzeria abgestellt. Er begab sich kurzzeitig in das Ladenlokal. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Durch die Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel wurde der Diebstahl aufgenommen. Im Zuge der Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizeikräfte auf der Münsterstraße in der Hammer Innenstadt fahrend festgestellt werden. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen. An der Kreuzung Münsterstraße / Heessener Straße entstiegen alle drei Personen dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Der Fahrzeugführer konnte durch die Polizeikräfte nach Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zuvor einer Blutprobe unterzogen. Seine Identität steht noch nicht fest, da die Person keine Ausweise mitführte. Der entwendete Pkw wurde sichergestellt. Ein Insasse des Fiat konnte unerkannt in Richtung Seeburger Straße entkommen. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 16-18 Jahre alt, 180 cm, dunkle Nackenlange Haare Eine zweite Person flüchtete in Richtung Bockumer Weg. Für diese Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise zu dem Diebstahl sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell