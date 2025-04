Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholfahrt endet mit Unfall - Frechen

Frechen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag (12.04.2025) vier Autofahrer verletzt.

Ein 46- jähriger Mann befuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes die Bonnstraße von Frechen aus kommend in Richtung Pulheim. An der Einmündung zum Frechener Weg warteten bereits vier Autos bei Rot an der Ampel. Dies bemerkte der Unfallfahrer allerdings zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf die stehenden Autos auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden alle Autos ineinander geschoben. Diese waren derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallfahrer und drei der anderen Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungswagen verbrachten sie in umliegende Krankenhäuser. Im Beifahrerfußraum des Unfallwagens stellten die Beamten mehrere leere Bierflaschen fest. Weiterhin konnte beim Unfallfahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Grund dessen entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, haben die Beamten ebenfalls eine Sicherheitsleistung erhoben. (TH)

