Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250411-3: Vier Fahrzeugführer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss unterwegs

Bergheim, Kerpen und Wesseling (ots)

Polizisten ordnen Blutproben an

Polizisten haben zwischen Donnerstagnachmittag (10. April) und der Nacht auf Freitag (11. April) vier Fahrzeugführer in Bergheim, Kerpen und Wesseling gestoppt. Sie stehen alle unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gefahren zu sein. Zudem waren zwei Personen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 15.30 Uhr am Donnerstag stoppten Polizisten den Fahrer (30) eines Ford auf der Ahestraße in Quadrath-Ichendorf. Während der Kontrolle stellten sie gerötete Bindehäute und glasige Augen fest. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis. Auf Anordnung entnahm eine Ärztin eine Blutprobe in einem Krankenhaus.

In Bergheim-Niederaußem fiel Beamten am Donnestag gegen 16.30 Uhr ein Rollerfahrer (21) auf der Dormagener Straße auf. Als er die Polizisten erblickte, stellte er sein Zweirad ab und ging zu Fuß weiter. Die Beamten stoppten den 21-Jährigen und nahmen starken Cannabisgeruch wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für den Roller. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

In der Nacht zu Freitag alarmierte ein Zeuge gegen 2 Uhr die Polizei. Er habe in Kerpen-Sindorf beobachtet, wie ein alkoholisierter Mann am Goldammerweg in ein Auto gestiegen und in Richtung Rotkehlchenweg gefahren sei. Im Bereich von Stieglitzweg und Rotkehlchenweg trafen Polizisten auf den Fahrer (24) eines Opel, der zur Beschreibung des Zeugen passte, und kontrollierten ihn. Eigenen Angaben zufolge habe er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,5 Promille. Ein Arzt entnahm dem 24-Jährigen eine Blutprobe auf einer Polizeiwache.

In Wesseling kontrollierten Polizisten in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr die Fahrerin (35) eines Mercedes in der Straße "Im Blauen Garn". Dabei stellten sie fest, dass die 35-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin auf einer Polizeiwache entnahm. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Mercedes.

In allen vier Fällen untersagten Polizisten den Fahrzeugführern die Weiterfahrt und fertigten jeweils eine Anzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell