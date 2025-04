Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250411-5: Zahlreiche Autos zerkratzt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Nach zahlreichen Sachbeschädigungen an Autos in Kerpen-Sindorf am Mittwochabend (9. April) sucht die Polizei zur Klärung des Tathergangs Zeugen sowie zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren sollen sich im Bereich der betroffenen Autos aufgehalten haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen die beiden Kinder sowie Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen im Zeitraum von etwa 17 Uhr am Mittwochabend bis Donnerstagmorgen etwa 20 Autos im Bereich der Straßen "Am Keuschenend, Möschenheck und "An der Zehsmaar" zerkratzt worden sein. Zeugenaussagen lieferten Hinweise auf die beiden Kinder, die am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Straße "Am Keuschenend" gesehen wurden. Polizisten nahmen zahlreiche Anzeigen auf. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell