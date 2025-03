POL-SI: Mit Kühlschränken und Waschmaschine: Polizei hält nahezu ungesichertes Gespann an - #polsiwi

Freudenberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.03.25 - 30.03.25) sind unbekannte Täter in eine Apotheke in Freudenberg eingebrochen. Gegen 01:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruchalarm in die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten nach jetzigem Stand Medikamente. Das Kriminalkommissariat hat die ...

mehr