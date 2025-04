Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Falschfahrer auf der Autobahn A28 - Festnahme von zwei Verdächtigen++

Filsum - Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:03 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der Autobahn 28 Richtungsfahrbahn Oldenburg gemeldet. Ein 49jähriger Fahrer eines Sattelzugs, der die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg befuhr, bemerkte den Falschfahrer und sperrte mit dem Fahrzeuggespann die Fahrbahn, sodass der Pkw abbremste und anhielt. Der Lkw-Fahrer begab sich zu dem Pkw und wollte die Insassen zur Rede stellen. Der Fahrer des Pkw soll sodann gewendet und seine Fahrt in Richtung Oldenburg fortgesetzt haben. Hierbei soll der 49jährige Fahrer des Sattelzuges mitgeschliffen und leicht verletzt worden sein.

Der 25jährige Fahrer des Pkw und sein 22jähriger Beifahrer konnten gegen 05:15 Uhr vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell