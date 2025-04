Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Reifen zerstochen - Zeugen gesucht++Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 15:05 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf dem Parkplatz der Evenburg in Leer abgestellten Pkw. Vermutlich durch das Öffnen einer Tür entstand am Pkw Hyundai in schwarz ein Lackschaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Leer - Reifen zerstochen

Am Montag den 31.03.2025 um 22:30 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter einen Reifen eines in der Okko-ten-Broek-Straße abgestellten Pkw. Ein Zeuge konnte die unbekannte Person bei der Flucht in Richtung Osseweg und dann in die Folkmar-Allena-Straße beobachten. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70m - 1,80m groß, normale Statur, dunkle Jacke, dunkle Hose.

Zeugen, die eine Person in die angegebene Richtung haben weglaufen sehen oder Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Samstag den 05.04.2025 wurden in der Straße Kleine Allee mehrere Bäume mit Farbschmierereien festgestellt. Mit schwarzer Farbe wurden sog Hakenkreuze und anderen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an die Bäume geschmiert. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell