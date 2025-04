Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall auf der A31++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Lookvenne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw Ford Ka in blau mit Emder Kennzeichen wurde vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der oder die unbekannte Unfallverursacher*in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Unfallbeteiligung bekannt zu geben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfall auf der A31

Am Donnerstagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall. Eine 34jährige aus Sögel befuhr mit einem Transporter die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop. In Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost beabsichtigte sie aufgrund einer Fahrbahnverengung wegen Mäharbeiten auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Hierbei touchierte sie infolge zu geringen Abstandes den Sattelzug eines 56jährigen aus Diepholz. Anschließend kollidierte sie mit einem Fahrzeug der Autobahnmeisterei und mit der Außenschutzplanke. Der 60jährige Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Transporter der 34jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer des Abschleppvorganges wurde die Autobahn vollgesperrt.

