POL-RZ: Alkoholisierter Fahrer auf der BAB 1 gestoppt

Ratzeburg (ots) - 15. April 2024 | Kreis Stormarn - 11.-12.04.2024 - Elmenhorst (OD) In der letzten Woche kam es im Wiesengrund in Elmenhorst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter, in der Zeit vom 11. April 2024, 15:00 Uhr bis zum 12. April 2024, 07:00 Uhr, ein Fenster gewaltsam auf. Die Räume im Haus wurden durchsucht. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe ...

