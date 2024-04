Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht

Ratzeburg (ots)

15. April 2024 | Kreis Stormarn - 15.04.2024 - Trittau

Heute Nacht (15. April 2024) kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Kirchenstraße in Trittau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter gegen 01:40 Uhr gewaltsam die Eingangstür der Apotheke auf. Die Täter entwendeten einen Tresor. Durch die lauten Geräusche wurden Anwohner wach. Ein Zeuge beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen mit dunklen Haaren, die den Tresor über eine rückwärtige Tür aus dem Gebäude transportierten. Durch die Anwohner wurden die Täter gestört. Auf ihrer Flucht ließen sie den Tresor zurück. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Personen oder einem Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell