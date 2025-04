Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.04.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden

++Taschendiebstahl++Diebstahl von Kupferkabel++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Leer - Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft

Am 28.03.2025 kam es zwischen ca. 11 und 12 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Osseweg in Leer. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete einer 84-jährigen Geschädigten die Geldbörse, die sie in einer Umhängetasche am Körper trug. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld und eine Bankkarte, welche im Nachhinein mehrfach unberechtigt eingesetzt wurde. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum zwischen dem 31.03.2025, 19:45 Uhr und dem 01.04.2025, ca. 08:10 Uhr, gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf nicht bekannte Weise auf das Baustellengelände "Am Neuen Seedeich" und entwendete ca. 400 Meter Kupferkabel. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 01.04.2025, gegen 18:15 Uhr beabsichtigte der 84-jährige Fahrer eines Audis vom Tankstellengelände nach links auf die Auricher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die von links kommende 69-jährige Fahrerin, die mit ihrem Opel die Auricher Straße stadteinwärts auf dem inneren Fahrstreifen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Beteiligte leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

