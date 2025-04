POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 01.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Fahrradcodierungs- Aktion in Emden++Taschendiebstahl++Diebstahl von Kupferkabel++Sachbeschädigung an Pkw++Zwei Geldbörsendiebstähle zum Nachteil älterer Menschen++

Emden - Möglichkeit zur Fahrradcodierung am 07.04.2025

Am Montag, den 07.04.2025 findet in der Zeit von 10-12 Uhr und von 14-16 Uhr im Innenhof der Polizei Emden, Bahnhofsplatz 3, eine Fahrradcodierungs- Aktion statt. Hierfür werden ein verkehrssicheres Fahrrad, ein gültiger Personalausweis und ein Eigentumsnachweis benötigt. Für Elektrofahrräder sollte der Schlüssel für den Akku mitgebracht werden.

Weener - Taschendiebstahl

Am 22.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse im Verbrauchermarkt Lidl. Die 84-jährige Geschädigte bezahlte ihren Einkauf und steckte ihre Geldbörse in eine Umhängetasche. Bislang unbekannter Täter konnte die Geldbörse in einem günstigen Moment entwenden und die darin befindliche Bankkarte mehrfach zum Bezahlen einsetzen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum vom 27.03.2025, ca. 20 Uhr bis zum 28.03.2025, ca. 05:45 Uhr verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zum Baustellengelände am Eiskeweg und entwendete eine bislang nicht bekannte Menge Kupferkabel. Die Schadenssumme wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung an einem Pkw

Am 31.03.2025 beschädigten zwei bislang unbekannte männliche Täter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:15 Uhr den auf dem Grundstück am Rajen 139 abgeparkten Pkw des 26-jährigen Geschädigten. Vermutlich kletterten die Täter auf das Dach des Pkw und verursachten hierdurch diverse Lackkratzer und eine Delle. Außerdem wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Zwei Geldbörsendiebstähle zum Nachteil älterer Menschen

Am 31.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr zu zwei Geldbörsendiebstählen bei zwei lebensälteren Damen, die mit ihrem Rollator unterwegs waren.

Im ersten Fall wurde eine 96-jährige Emderin im Bereich der Kranstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Ihr wurde ein Handy vorgehalten, während sie nach dem Weg gefragt wurde. Die Frau suchte auf diesem Weg die Nähe zu der Emderin, die auf einen Rollator angewiesen ist. Die Täterin konnte unbemerkt die Geldbörse aus der Manteltasche und eine Brieftasche aus der Rollatortasche entwenden.

Im zweiten Fall wurde eine 86-jährige Urlauberin, die ebenfalls mit ihrem Rollator unterwegs war, in der Burgstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Auch sie wurde mit dem vorgehaltenen Handy nach dem Weg gefragt. Während des Gesprächs konnte die Täterin unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entnehmen, welche sich im vorderen Korb des Rollators befand.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 160 cm groß - schlank - gepflegte Erscheinung - augenscheinlich südländisches Aussehen - lange, dunkle Haare (zum Pferdeschwanz gebunden) - sprach gebrochen Deutsch - bekleidet mit einem weißen Wollmantel

Die Polizei weist aus diesem Anlass darauf hin, besonders achtsam zu sein, seine Wertsachen körpernah aufzubewahren und skeptisch gegenüber fremden Personen zu sein.

Wer Hinweise zur Täterin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

