Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Festnahmen in Emden++

Emden - Am gestrigen Dienstag kam es in Emden an der Kreuzung Große Straße Ecke Ringstraße zu Festnahmen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabis- sowie das Betäubungsmittelgesetz. In dem Zusammenhang wurden im Weiteren mehrere Wohnungen auf der Insel Borkum und in Recklinghausen (NRW) durchsucht. Hierbei wurden Betäubungsmittel, Cannabis und Bargeld sichergestellt. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ das Amtsgericht Emden gegen zwei Beschuldigte jeweils einen Untersuchungshaftbefehl. Die Beschuldigten befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell