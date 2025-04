Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250411-4: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Erftstadt (ots)

Bereich der B265 mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (11. April) in Erftstadt sind laut derzeitigem Sachstand fünf Personen leicht und ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 265 ab dem Kreisverkehr Hans-Cremer-Straße und Kreisstraße (K) 44 in Richtung Liblar bis etwa 11.15 Uhr ab.

Laut ersten Erkenntnissen war der Fahrer (47) eines Transporters gegen 8.15 Uhr auf der B 265 in Richtung Liblar unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Koblenz fuhr er auf ein an einer Ampel verkehrsbedingt wartendes Dienstfahrzeug der Polizei Rhein-Erft-Kreis auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Ford und einen VW, die an der Ampel standen. Dabei wurde ein Polizist schwer verletzt und eine Polizistin leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters sowie der Fahrer (59) des Fords und zwei Insassen (61, 48) des Polos zogen sich leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Sie stellten das Handy des 47-Jährigen sowie den Transporter sicher. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Unfallwagen ab. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

