POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 02. März 2025, 12:10 Uhr, ist ein Gartenschuppen in Delmenhorst niedergebrannt. Schlimmere Folgen wurde durch einen Zeugen verhindert. Der 53-jährige Delmenhorster passierte mit seinem Fahrrad ein Grundstück in der Thorner Straße und wurde dort auf eine Mülltonne aufmerksam, aus der bereits Flammen schlugen. Er wählte den Notruf ...

