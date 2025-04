Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 22:00 Uhr, gelangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Keplerstraße und entwenden Bargeld sowie Schmuck.

Womöglich über den Garten verschafften sich der oder die Unbekannten Zutritt zum Grundstück. Dort gelangten die Täter über die Markise zu einem Fenster, welches sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam öffneten. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und nahmen die Wertgegenstände an sich. Vermutlich über das geöffnete Fenster flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell