Rottweil (ots) - Am Dienstagmittag hat sich in der Feldbergstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Fußgänger schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 13:50 Uhr war ein 72-jähriger VW Caddy-Fahrer auf der Feldbergstraße in Richtung Belchenstraße unterwegs, als er einen die Straße überquerenden 74-jährigen Fußgänger übersah und erfasste. Durch ...

mehr