Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der K6124 auf die K6120 zwischen Mühlhausen und Schlatt unter Krähen - eine Person verletzt (22.01.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Kreisstraße 6124 auf die Kreisstraße 6120 zwischen Mühlhausen und Schlatt unter Krähen ist am Mittwochmorgen eine Person verletzt worden. Ein 39-jähriger Opelfahrer bog aus Richtung Hausen kommend an der Einmündung nach links ab und kollidierte dabei mit einem Mercedes eines 55-Jährigen der sich auf der Abbiegespur auf die K6120 befand. Durch den Aufprall erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell