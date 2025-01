Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt (21.01.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag hat sich in der Feldbergstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Fußgänger schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 13:50 Uhr war ein 72-jähriger VW Caddy-Fahrer auf der Feldbergstraße in Richtung Belchenstraße unterwegs, als er einen die Straße überquerenden 74-jährigen Fußgänger übersah und erfasste.

Durch den Aufprall schleuderte der Mann auf die Motorhaube, wobei sein Kopf gegen die Frontscheibe prallte, bevor er schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Rettungsdienst versorgte den Fußgänger notärztlich vor Ort und brachte ihn in ein Klinikum. Der 72-jährige Fahrer erlitt einen Schock und erhielt vor Ort medizinische Betreuung.

Am VW Caddy entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wobei eine mögliche Beeinträchtigung durch Sonneneinstrahlung geprüft wird. Hinweise oder Beobachtungen zu dem Unfall können unter der Telefonnummer 0741-348790 an den Verkehrsdienst Zimmern gemeldet werden.

