Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mobile Grenzkontrollen: Bundespolizei stoppt gesuchte Straftäter

Zittau, Sohland (ots)

20.11.2024 / 22:30 Uhr / Zittau

21.11.2024 / 04:08 Uhr / Sohland

Die Bundespolizei hat in Zittau und Sohland zwei per Haftbefehl gesuchte Männer kontrolliert.

Am 20. November 2024 stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz um 22:30 Uhr in Zittau einen 35-jährigen polnischen Autofahrer. Der Mann war laut Fahndungsbestand wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln zu einer Geldstrafe von 1.600,00 Euro verurteilt worden. Diesen Betrag konnte er sofort zahlen und durfte seine Fahrt fortsetzen.

In der Nacht zum 21. November 2024 stoppte eine Grenzstreife in Sohland einen um 04:08 Uhr aus Tschechien eingereisten tschechischen BMW-Fahrer. Der 39-Jährige wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe inklusive Justizgebühren in Höhe von 1.440,00 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Hier muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell