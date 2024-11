Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrische Migranten nach unerlaubter Einreise gestoppt

Bischofswerda (ots)

18.11.2024 / 22:15 Uhr / Bischofswerda

Am Abend des 18. November 2024 wurden am Bahnhof in Bischofswerda zwei unerlaubt eingereiste syrische Migranten in Gewahrsam genommen. Beamte der Landespolizei kontrollierten um 22:15 Uhr im in Bischofswerda haltenden Zug Görlitz - Dresden zwei junge Männer aus Syrien, die keinen Fahrschein vorweisen und sich auch nicht ausweisen konnten. Die Bundespolizei übernahm die beiden 17- und 23-jährigen Männer da sie nicht über den Aufenthalt legitimierende Dokumente verfügen und aus Polen kommend unerlaubt eingereist waren.

Sie müssen sich wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten. Der 17-Jährige wurde an das Jugendamt übergeben und der Erwachsene nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell