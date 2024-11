BPOLI EBB: Zittauer Bahnhofsgebäude beschmiert

Bischofswerda (ots) - 18.11.2024 / 22:15 Uhr / Bischofswerda Am Abend des 18. November 2024 wurden am Bahnhof in Bischofswerda zwei unerlaubt eingereiste syrische Migranten in Gewahrsam genommen. Beamte der Landespolizei kontrollierten um 22:15 Uhr im in Bischofswerda haltenden Zug Görlitz - Dresden zwei junge Männer aus Syrien, die keinen Fahrschein vorweisen und sich auch nicht ausweisen konnten. Die Bundespolizei ...

mehr