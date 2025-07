Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Pkw überschlägt sich nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (16.07.2025) gegen 07:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Ein 24-jähriger Mazda-Lenker war auf der rechten Fahrspur aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs und überholte einen auf der mittleren Spur fahrenden Lkw. Der 50-jährige Lkw-Lenker wechselte im selben Moment auf die rechte Fahrspur. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, in deren Folge der Mazda zunächst ins Schleudern geriet. Er prallte anschließend gegen die rechte Schutzplanke, überschlug sich in der Folge und blieb letztendlich in einer Nothaltebucht auf dem Dach liegen. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell