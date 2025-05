POL-SO: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Truck & Bus

Wickede (ots) - Am 30. April kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 23. Eine 60-jährige Frau aus Werl befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Opel Corsa die Straße Am Lehmacker und fuhr in die Bergstraße ein. Plötzlich bemerkte die Werlerin einen Aufprall und führte sofort eine Vollbremsung durch. Sie stieg aus ...

mehr