POL-SO: Skoda beschädigt

Wickede-Schlückingen (ots) - In der Nacht vom letzten Samstag auf Sonntag wurde in ein eine Lagerhalle in der Straße "An der Kuckelburg" in Wickede-Schlückingen eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über eine Tür die sie aufgehebelt haben in die Halle. Dort entwendeten sie an mehreren Traktoren die GPS- und Steuergeräte. An zwei Fahrzeugen wurde zudem noch Diesel abgezapft. Hinweise zu dem oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizei Zeugen ...

mehr